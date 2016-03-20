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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - СКА-Хабаровск
Факел - СКА-Хабаровск: обзор матча 20 марта 2016
Факел
20.03.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
81'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - СКА-Хабаровск
90'
+2
Замена
А. Купчин
️️️️
В. Никифоров
85'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Рощин
️️️️
А. Бекетов
84'
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Кацаев
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
В. Свежов
74'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
А. Мурнин
73'
Желтая карточка
В. Свежов
70'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Рылов
68'
46'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
К. Базелюк
30'
Желтая карточка
П. Карасев
Желтая карточка
Г. Бурнаш
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
12
Виктор Уан
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
69
Артём Рощин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
3-4-1-2
88
Мельниченко
15
Тихий
55
Осипенко
93
Бурнаш
6
Свежов
27
Мурнин
7
Бекетов
10
Рылов
10
Альшин
19
Касьян
17
Бирюков
3-3-2-2
99
Дюпин
5
Микуцкис
88
Наваловский
3
Удалый
5
Эдиев
18
Карасев
10
Никифоров
10
Кацаев
23
Ваганов
10
Базелюк
11
Прокофьев
7
Бекетов
69
Рощин
69
Рощин
7
Бекетов
6
Свежов
15
Мустафаев
15
Мустафаев
6
Свежов
27
Мурнин
56
Гриднев
56
Гриднев
27
Мурнин
10
Рылов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
10
Рылов
10
Базелюк
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Базелюк
10
Кацаев
88
Киреев
88
Киреев
10
Кацаев
10
Никифоров
5
Купчин
5
Купчин
10
Никифоров
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
12
Виктор Уан
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
12
Виктор Уан
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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