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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Факел
Луч - Факел: обзор матча 16 марта 2016
Луч
16.03.2016, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Факел
59'
Д. Кабутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Факел
Замена
Е. Кирисов
️️️️
М. Козлов
90'
90'
Желтая карточка
М. Багаев
Вторая желтая
А. Пискунов
88'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Нивалдо
85'
Замена
М. Мищенко
️️️️
В. Кренделев
79'
79'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
74'
Замена
А. Рощин
️️️️
А. Мурнин
74'
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
А. Грицаенко
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кабутов
59'
Желтая карточка
А. Пискунов
58'
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Казанков
55'
46'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Турик
25'
Желтая карточка
М. Осипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Факел
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
69
Артём Рощин
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Котляров
5
Пискунов
27
Грицаенко
55
Гузь
2
Кренделев
70
Кабутов
17
Ребко
14
Семакин
60
Казанков
6
Нивалдо
34
Кортава
4-3-1-2
88
Мельниченко
15
Тихий
55
Осипенко
93
Бурнаш
71
Багаев
6
Свежов
27
Мурнин
25
Турик
10
Альшин
19
Касьян
17
Бирюков
Козлов
2
Кирисов
2
Кирисов
Козлов
6
Нивалдо
12
Пономаренко
12
Пономаренко
6
Нивалдо
2
Кренделев
29
Мищенко
29
Мищенко
2
Кренделев
60
Казанков
10
Козлов
10
Козлов
60
Казанков
27
Мурнин
69
Рощин
69
Рощин
27
Мурнин
10
Альшин
15
Мустафаев
15
Мустафаев
10
Альшин
25
Турик
33
Гаракоев
33
Гаракоев
25
Турик
Остались в запасе
Луч
Факел
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Луч - Факел
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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