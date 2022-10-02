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    Сезар Рейс - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Сезар
    Фамилия Рейс
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 23 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    10.11.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    03.11.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    28.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    23.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    17.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    05.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    29.09.2022 63' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    19.09.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    11.09.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    03.09.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    21.08.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.08.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.08.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    24.07.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Сеара (Форталеза)
    21.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.07.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 2:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    02.07.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.06.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    15.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    11.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    09.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    22.05.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    09.05.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    01.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    12.04.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Брагантино (Сан-Паулу)
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