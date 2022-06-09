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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 09 июня 2022
Жувентуде
09.06.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
38'
Жадсон
45+2'
Пабло
63'
Д. Теранс
90+6'
В. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
В. Буэно
Пас отдал
Пабло
85'
Замена
️️️️
Н. Эрнандес
84'
Замена
В. Буэно
️️️️
Д. Теранс
Желтая карточка
Ромуло
76'
75'
Замена
М. Сирино
️️️️
М. Фернандес
75'
Замена
Эрик
️️️️
Т. Куэльо
73'
Желтая карточка
Бенто
73'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Р. Буэно
️️️️
Ж. Ирмер
69'
Замена
Марлон
️️️️
Жадсон
69'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Теранс
63'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
П. Роша
Замена
О. Руис
️️️️
И. Питта
63'
Замена
Капиксаба
️️️️
Чико
63'
Замена
Ромуло
️️️️
П. Энрике
62'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Пабло
Пас отдал
Д. Теранс
ГОЛ! 1:0!
Жадсон
38'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
36'
20'
Желтая карточка
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
20
Мораес
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
10
Чико
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
50
Юри
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Жувентуде
2
Талиссон
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
23
Ромуло
ЦП
25
Марлон
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
1-1-5
31
Рейс
13
Форстер
16
Жадсон
50
Юри
63
Габриэль
9
Питта
96
Энрике
5
Ирмер
1-1-1-5
22
Эрнандес
35
Фернандес
32
Роша
16
Абнер
92
Пабло
28
Куэльо
80
Теранс
5
Моура
96
Энрике
23
Ромуло
23
Ромуло
96
Энрике
16
Жадсон
25
Марлон
25
Марлон
16
Жадсон
5
Ирмер
9
Буэно
9
Буэно
5
Ирмер
10
Чико
7
Капиксаба
7
Капиксаба
10
Чико
9
Питта
11
Руис
11
Руис
9
Питта
80
Теранс
15
Буэно
15
Буэно
80
Теранс
32
Роша
18
Читтадини
18
Читтадини
32
Роша
28
Куэльо
14
Эрик
14
Эрик
28
Куэльо
35
Фернандес
7
Сирино
7
Сирино
35
Фернандес
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
37
Дарлан
ОП
2
Талиссон
ЦЗ
25
Бузанелло
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
2
Талиссон
ЦЗ
25
Бузанелло
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Остались в запасе
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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