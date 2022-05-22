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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Палмейрас
Жувентуде - Палмейрас: обзор матча 22 мая 2022
Жувентуде
22.05.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 3
Завершен
Палмейрас
9'
З. Рафаэль
31'
Рони
90+2'
Г. Менино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Палмейрас
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Г. Менино
Желтая карточка
В. Габриэль
83'
81'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
З. Рафаэль
81'
Замена
Навес
️️️️
Рони
Замена
Р. Буэно
️️️️
Ж. Ирмер
78'
78'
Замена
Г. Менино
️️️️
Дуду
78'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Скарпа
70'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Р. Наварро
Замена
П. Энрике
️️️️
G. Parede
64'
Замена
Бруниньо
️️️️
Юри
64'
Желтая карточка
Жадсон
60'
Замена
В. Габриэль
️️️️
О. Руис
55'
31'
ГОЛ! 0:2!
Рони
Пас отдал
Б. Кушчевич
Желтая карточка
Ж. Ирмер
29'
9'
ГОЛ! 0:1!
З. Рафаэль
Пас отдал
Дуду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
50
Юри
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
20
Мораес
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
14
Джон Джон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
1-2-5
31
Рейс
13
Форстер
2
Алвес
16
Жадсон
50
Юри
9
Питта
11
Руис
5
Ирмер
2
Матеус
4-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
6
Жорже
13
Кушчевич
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
9
Наварро
77
96
Энрике
96
Энрике
77
5
Ирмер
9
Буэно
9
Буэно
5
Ирмер
11
Руис
63
Габриэль
63
Габриэль
11
Руис
50
Юри
37
Бруниньо
37
Бруниньо
50
Юри
33
Рони
5
Навес
5
Навес
33
Рони
93
Зе Рафаэль
20
Атуэста
20
Атуэста
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
25
Менино
25
Менино
92
Дуду
10
Скарпа
21
Уэсли
21
Уэсли
10
Скарпа
9
Наварро
77
Лопес
77
Лопес
9
Наварро
Остались в запасе
Жувентуде
Палмейрас
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
20
Мораес
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
14
Марсело Ломба
ВР
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
20
Мораес
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Жувентуде - Палмейрас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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