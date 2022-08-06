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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Америка Минейро
Жувентуде - Америка Минейро: обзор матча 06 августа 2022
Жувентуде
06.08.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Америка Минейро
8'
П. Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Америка Минейро
89'
Замена
Р. Силва
️️️️
Л. Кал
78'
Желтая карточка
Артур
77'
Замена
Артур
️️️️
П. Габриэл
77'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
Ф. Пирес
️️️️
E.
74'
71'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
71'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Бенитес
Замена
Р. Буэно
️️️️
Б. Назарио
63'
Замена
Юри
️️️️
Марлон
46'
Замена
E.
️️️️
В. Габриэль
46'
Замена
В. Леке
️️️️
О. Руис
46'
44'
Желтая карточка
Л. Кал
Желтая карточка
Чико
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Габриэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
25
Марлон
ЦП
10
Чико
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
33
Эдер
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
50
Юри
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
7
Edinho
ЦП
16
Жадсон
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
99
Витор Леке
ЦФ
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
13
Артур
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
45
Рикардо Силва
ЦФ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-4-1-2
1
20
Мораес
2
Талиссон
28
Миранда
11
Руис
10
Назарио
25
Марлон
2
Алвес
10
Чико
9
Питта
63
Габриэль
3-2-5
22
Авелар
2
Майдана
27
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
1
Кавичиоли
19
Энрике
7
Бенитес
21
Кал
8
Жуниньо
25
Марлон
50
Юри
50
Юри
25
Марлон
63
Габриэль
7
7
63
Габриэль
14
Пирес
14
Пирес
10
Назарио
9
Буэно
9
Буэно
10
Назарио
11
Руис
99
Леке
99
Леке
11
Руис
7
Педро Габриэл
13
Артур
13
Артур
7
Педро Габриэл
7
Бенитес
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
7
Бенитес
21
Кал
45
Силва
45
Силва
21
Кал
11
Азеведо
10
10
11
Азеведо
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
Остались в запасе
Жувентуде
Америка Минейро
31
Сезар Рейс
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
16
Жадсон
ЦП
7
Капиксаба
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
6
Марлон Лопес
ЛЗ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
16
Жадсон
ЦП
7
Капиксаба
ЛВ
Остались в запасе
6
Марлон Лопес
ЛЗ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Жувентуде - Америка Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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