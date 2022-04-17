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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Жувентуде
Америка Минейро - Жувентуде: обзор матча 17 апреля 2022
Америка Минейро
17.04.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Жувентуде
18'
Я. Майдана (П)
25'
Ф. Азеведо
65'
Я. Майдана
89'
П. Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Жувентуде
ГОЛ! 4:0!
П. Габриэл
Пас отдал
Жуниньо
89'
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
86'
84'
Замена
В. Матеус
️️️️
Бузанелло
Замена
Э.
️️️️
Але
81'
Замена
П. Габриэл
️️️️
P. Boia
73'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Эвералдо
73'
Замена
R. Cáceres
️️️️
P.
67'
Замена
Х. Конти
️️️️
Я. Майдана
67'
ГОЛ! 3:0!
Я. Майдана
Пас отдал
Эвералдо
65'
Желтая карточка
Эдер
61'
46'
Замена
E.
️️️️
Чико
46'
Замена
И. Питта
️️️️
Р. Буэно
46'
Замена
G. Parede
️️️️
Капиксаба
39'
Красная карточка
П. Мосселин
ГОЛ! 2:0!
Ф. Азеведо
Пас отдал
P. Boia
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Майдана
18'
Желтая карточка
P.
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
2
Patric
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
16
Але
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
25
Бузанелло
ЦФ
50
Юри
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
10
Чико
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
88
Габриэль Тота
ЦП
7
Edinho
ЦП
2
Вилльям Матеус
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
5
6
37
Эвералдо
2
Майдана
33
Эдер
21
Кал
2-2-5
31
Рейс
28
Миранда
13
Форстер
16
Жадсон
2
Алвес
50
Юри
9
Буэно
94
Мосселин
10
Чико
7
Капиксаба
2
27
27
2
2
Майдана
13
Конти
13
Конти
2
Майдана
98
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
98
37
Эвералдо
10
10
37
Эвералдо
16
Але
19
Энрике
19
Энрике
16
Але
10
Чико
7
7
10
Чико
25
Бузанелло
2
Матеус
2
Матеус
25
Бузанелло
7
Капиксаба
77
77
7
Капиксаба
9
Буэно
9
Питта
9
Питта
9
Буэно
Остались в запасе
Америка Минейро
Жувентуде
16
Gustavo Marques
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Оскар Руис
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
16
Gustavo Marques
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Оскар Руис
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Америка Минейро - Жувентуде
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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