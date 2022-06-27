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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Жувентуде
Сан-Паулу - Жувентуде: обзор матча 27 июня 2022
Сан-Паулу
27.06.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Жувентуде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Жувентуде
86'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Юри
Замена
А. Андерсон
️️️️
Э. Ригони
80'
78'
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
Р. Нестор
71'
70'
Желтая карточка
Р. Буэно
Замена
И. Винисиус
️️️️
Лусиано
69'
69'
Замена
G. Parede
️️️️
Капиксаба
69'
Замена
E.
️️️️
О. Руис
Замена
Д. Коста
️️️️
Рафинья
59'
Желтая карточка
П. Майя
58'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Патрик
46'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Эдер
46'
45'
+2
Желтая карточка
Капиксаба
Желтая карточка
Патрик
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
50
Юри
ОП
16
Жадсон
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Чико
АП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
8
Габриэль Невес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
37
Дарлан
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
7
Edinho
ЦП
37
Бруниньо
АП
17
Elton
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
3-3-1-4
34
Велингтон
13
Миранда
13
Рафинья
8
Патрик
17
Гомес
29
Майя
24
Ригони
10
Лусиано
3
Лео
23
Эдер
13
Жандрей
3-1-3-2-1
31
Рейс
2
Талиссон
13
Форстер
20
Мораес
50
Юри
16
Жадсон
2
Алвес
11
Руис
10
Чико
7
Капиксаба
9
Буэно
24
Ригони
28
Андерсон
28
Андерсон
24
Ригони
13
Рафинья
19
Коста
19
Коста
13
Рафинья
23
Эдер
9
Кальери
9
Кальери
23
Эдер
10
Лусиано
18
Винисиус
18
Винисиус
10
Лусиано
8
Патрик
11
Нестор
11
Нестор
8
Патрик
50
Юри
5
Ирмер
5
Ирмер
50
Юри
11
Руис
7
7
11
Руис
7
Капиксаба
77
77
7
Капиксаба
Остались в запасе
Сан-Паулу
Жувентуде
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
37
Дарлан
ОП
21
Виллиан
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
37
Бруниньо
АП
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
21
Виллиан
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
37
Бруниньо
АП
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Сан-Паулу - Жувентуде
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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