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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Жувентуде
Гойас - Жувентуде: обзор матча 06 ноября 2022
Гойас
06.11.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
82'
Николас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Жувентуде
88'
Замена
Р. Алвес
️️️️
Мораес
84'
Желтая карточка
В. Габриэль
ГОЛ! 1:0!
Николас
Пас отдал
Диего
82'
81'
Замена
Капиксаба
️️️️
Чико
Замена
М. Салес
️️️️
Л. Диас
81'
Желтая карточка
У. Фариас
80'
Замена
Николас
️️️️
M. Gabriel
80'
76'
Замена
E.
️️️️
Юри
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Д. Белмонте
71'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
A.
70'
Желтая карточка
Л. Диас
67'
Желтая карточка
A.
63'
42'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
Желтая карточка
Диего
37'
35'
Желтая карточка
Ф. Пирес
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Винисиус
21'
5'
Желтая карточка
Мораес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
5
Лукас Халтер
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
50
Юри
ОП
16
Жадсон
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Чико
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
17
Elton
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
3-1-1-2-4
40
Рейналдо
46
Фариас
2
Диего
34
Винисиус
10
97
Белмонте
7
Винисиус
5
Халтер
18
18
Рауль
23
4-2-2-1-1
31
Рейс
96
Энрике
28
Миранда
34
Мендес
20
Мораес
5
Ирмер
50
Юри
16
Жадсон
14
Пирес
10
Чико
63
Габриэль
Диас
95
Салес
95
Салес
Диас
18
8
Бастос
8
Бастос
18
10
9
Николас
9
Николас
10
97
Белмонте
96
Жуниор
96
Жуниор
97
Белмонте
34
Винисиус
97
Диас
97
Диас
34
Винисиус
20
Мораес
2
Алвес
2
Алвес
20
Мораес
10
Чико
7
Капиксаба
7
Капиксаба
10
Чико
50
Юри
17
17
50
Юри
Остались в запасе
Гойас
Жувентуде
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
1
Pegorari
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Остались в запасе
1
Pegorari
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Гойас - Жувентуде
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
Все
Гойас
Жувентуде
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
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