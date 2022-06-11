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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Жувентуде
Коринтианс - Жувентуде: обзор матча 11 июня 2022
Коринтианс
11.06.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
2'
Адсон
84'
Г. Мантуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Жувентуде
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Виллиан
89'
86'
Желтая карточка
Юри
ГОЛ! 2:0!
Г. Мантуан
Пас отдал
Д. Кейрос
84'
82'
Замена
О. Руис
️️️️
И. Питта
Замена
Рони
️️️️
Жулиано
79'
Замена
Л. Питон
️️️️
Р. Гедес
78'
73'
Желтая карточка
В. Габриэль
Замена
В. Кантильо
️️️️
Р. Аугусто
69'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Адсон
69'
61'
Замена
Бруниньо
️️️️
Чико
59'
Желтая карточка
В. Мендес
Желтая карточка
Жулиано
46'
46'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Марлон
46'
Замена
Мораес
️️️️
Ж. Ирмер
46'
Замена
Р. Алвес
️️️️
П. Энрике
17'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
ГОЛ! 1:0!
Адсон
Пас отдал
Р. Рамуш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
96
Пауло Энрике
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
10
Чико
ЦФ
50
Юри
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Уэсли
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Жувентуде
2
Талиссон
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
23
Ромуло
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
20
Мораес
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
4-2-3-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
34
Густаво
2
Рамуш
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
20
Жулиано
10
Виллиан
28
Адсон
1-2-5
31
Рейс
13
Форстер
25
Марлон
16
Жадсон
10
Чико
34
Мендес
2
Матеус
5
Ирмер
50
Юри
28
Адсон
31
Мантуан
31
Мантуан
28
Адсон
10
Гедес
6
Питон
6
Питон
10
Гедес
7
Аугусто
30
Кантильо
30
Кантильо
7
Аугусто
20
Жулиано
70
Рони
70
Рони
20
Жулиано
10
Виллиан
9
Аугусто
9
Аугусто
10
Виллиан
96
Энрике
2
Алвес
2
Алвес
96
Энрике
5
Ирмер
20
Мораес
20
Мораес
5
Ирмер
9
Питта
11
Руис
11
Руис
9
Питта
10
Чико
37
Бруниньо
37
Бруниньо
10
Чико
25
Марлон
63
Габриэль
63
Габриэль
25
Марлон
Остались в запасе
Коринтианс
Жувентуде
33
Матеус Донелли
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
20
Уэсли
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
37
Дарлан
ОП
2
Талиссон
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
7
Капиксаба
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
20
Уэсли
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
2
Талиссон
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
7
Капиксаба
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Коринтианс - Жувентуде
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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