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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Коринтианс
Жувентуде - Коринтианс: обзор матча 05 октября 2022
Жувентуде
05.10.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Коринтианс
46'
О. Руис
62'
И. Питта
24'
Жулиано
54'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Коринтианс
88'
Желтая карточка
Адсон
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
E.
80'
Замена
П. Энрике
️️️️
Р. Алвес
76'
72'
Замена
Адсон
️️️️
Д. Кейрос
72'
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
Замена
Г. Тота
️️️️
Жадсон
66'
ГОЛ! 2:2!
И. Питта
62'
54'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
М. Витал
ГОЛ! 1:1!
О. Руис
Пас отдал
И. Питта
46'
46'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Гедес
46'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Р. Аугусто
31'
Желтая карточка
Жил
24'
ГОЛ! 0:1!
Жулиано
Пас отдал
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
30
Rafinha
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
88
Габриэль Тота
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
26
Para
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
3-3-2-2
31
Рейс
20
Мораес
28
Миранда
2
Талиссон
2
Алвес
16
Жадсон
30
7
Капиксаба
10
Чико
9
Питта
17
4-2-3-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Жил
34
Густаво
6
Сантос
7
Аугусто
37
Ду Кейрос
19
Силва
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
2
Алвес
96
Энрике
96
Энрике
2
Алвес
17
5
Ирмер
5
Ирмер
17
16
Жадсон
88
Тота
88
Тота
16
Жадсон
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
10
Гедес
10
Витал
10
Витал
10
Гедес
7
Аугусто
30
Кантильо
30
Кантильо
7
Аугусто
37
Ду Кейрос
28
Адсон
28
Адсон
37
Ду Кейрос
Остались в запасе
Жувентуде
Коринтианс
21
Виллиан
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
14
Фелипе Пирес
ЦП
26
Para
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
1
Карлос Мигел
ВР
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
21
Виллиан
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
14
Фелипе Пирес
ЦП
26
Para
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Жувентуде - Коринтианс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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