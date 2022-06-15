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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сантос
Жувентуде - Сантос: обзор матча 15 июня 2022
Жувентуде
15.06.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Сантос
26'
Р. Буэно
57'
Э. Бауэрман
77'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Сантос
Желтая карточка
П. Мосселин
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
О. Руис
️️️️
Р. Алвес
82'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Леонардо
Пас отдал
А. Габриэль
73'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Р. Гуларт
73'
Замена
А. Габриэль
️️️️
В. Заносело
73'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Р. Секо
Замена
П. Энрике
️️️️
Капиксаба
73'
Замена
П. Мосселин
️️️️
Чико
73'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Р. Буэно
71'
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бауэрман
Пас отдал
Д. Хулио
46'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
Ауро
Замена
Дарлан
️️️️
И. Питта
46'
Красная карточка
Юри
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Р. Буэно
Пас отдал
Чико
26'
21'
Желтая карточка
Ауро
16'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
50
Юри
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Чико
АП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
20
Мораес
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
94
Паулиньо Мосселин
ЛВ
37
Дарлан
ОП
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
37
Бруниньо
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Рейс
2
Талиссон
13
Форстер
2
Матеус
50
Юри
2
Алвес
16
Жадсон
7
Капиксаба
10
Чико
9
Питта
9
Буэно
4-2-2-2
34
Пауло
21
Ауро
3
Майкон
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
25
Заносело
7
Хулио
22
Брага
12
Секо
10
Гуларт
9
Питта
37
Дарлан
37
Дарлан
9
Питта
7
Капиксаба
96
Энрике
96
Энрике
7
Капиксаба
2
Алвес
11
Руис
11
Руис
2
Алвес
10
Чико
94
Мосселин
94
Мосселин
10
Чико
9
Буэно
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Буэно
3
Майкон
2
Веласкес
2
Веласкес
3
Майкон
21
Ауро
40
Оливейра
40
Оливейра
21
Ауро
25
Заносело
20
Габриэль
20
Габриэль
25
Заносело
12
Секо
11
Ангуло
11
Ангуло
12
Секо
10
Гуларт
38
Леонардо
38
Леонардо
10
Гуларт
Остались в запасе
Жувентуде
Сантос
21
Виллиан
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
20
Мораес
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
37
Бруниньо
АП
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
21
Виллиан
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
20
Мораес
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
37
Бруниньо
АП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Жувентуде - Сантос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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