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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Гойас
Жувентуде - Гойас: обзор матча 17 июля 2022
Жувентуде
17.07.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Гойас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Гойас
90'
+3
Замена
Д. Барселос
️️️️
Винисиус
90'
+1
Желтая карточка
Магиньо
Желтая карточка
В. Габриэль
89'
Замена
E.
️️️️
Ж. Ирмер
89'
Замена
Бруниньо
️️️️
Жадсон
86'
86'
Замена
A.
️️️️
К. Винисиус
86'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Салес
81'
Желтая карточка
К. Винисиус
Замена
В. Габриэль
️️️️
Р. Буэно
76'
Замена
О. Руис
️️️️
E.
76'
71'
Замена
У. Фариас
️️️️
Д. Белмонте
71'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
Пенальти не реализован!
Р. Буэно
56'
Желтая карточка
П. Энрике
51'
Замена
И. Питта
️️️️
Марлон
46'
29'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Edinho
ЦП
25
Марлон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
2
Магиньо
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
37
Дарлан
ОП
37
Бруниньо
АП
10
Чико
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
17
Elton
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
4-1-4-1
31
Рейс
20
Мораес
13
Форстер
2
Талиссон
96
Энрике
5
Ирмер
2
Алвес
25
Марлон
16
Жадсон
7
9
Буэно
4-2-2-1-2
2
Диего
16
Каэтано
70
40
Рейналдо
34
Винисиус
95
Салес
2
Магиньо
97
Белмонте
7
Винисиус
18
Рауль
23
7
11
Руис
11
Руис
7
16
Жадсон
37
Бруниньо
37
Бруниньо
16
Жадсон
9
Буэно
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Буэно
25
Марлон
9
Питта
9
Питта
25
Марлон
5
Ирмер
17
17
5
Ирмер
97
Белмонте
46
Фариас
46
Фариас
97
Белмонте
7
Винисиус
6
Барселос
6
Барселос
7
Винисиус
95
Салес
97
Диас
97
Диас
95
Салес
34
Винисиус
18
18
34
Винисиус
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Жувентуде
Гойас
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
10
Чико
АП
7
Капиксаба
ЛВ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
55
Энрике Лордело
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
10
Чико
АП
7
Капиксаба
ЛВ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Лордело
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Жувентуде - Гойас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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Жувентуде
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10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
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