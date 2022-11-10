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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Фламенго
Жувентуде - Фламенго: обзор матча 10 ноября 2022
Жувентуде
10.11.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
36'
П. Энрике
43'
Жадсон
1'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Фламенго
Желтая карточка
П. Энрике
90'
+4
83'
Желтая карточка
M. Lima
Желтая карточка
Чико
78'
75'
Замена
K. David
️️️️
Матеузиньо
Желтая карточка
Ж. Ирмер
69'
Замена
Р. Алвес
️️️️
D.
65'
64'
Замена
M. Lima
️️️️
В. Уго
64'
Замена
Г. Варела
️️️️
Родиней
Желтая карточка
В. Мендес
51'
ГОЛ! 2:1!
Жадсон
Пас отдал
П. Энрике
43'
39'
Желтая карточка
Айртон
ГОЛ! 1:1!
П. Энрике
Пас отдал
Ж. Ирмер
36'
Желтая карточка
Жадсон
31'
Желтая карточка
Капиксаба
29'
Желтая карточка
Ф. Пирес
10'
8'
Желтая карточка
Ж. Гомес
1'
ГОЛ! 0:1!
Матеузиньо
Пас отдал
Эвертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
5
Жеан Ирмер
ОП
50
Юри
ОП
31
Dudu
ЦП
16
Жадсон
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Чико
АП
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
30
Rafinha
ЦП
11
Ruan
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
38
Kayke David
ЦП
99
Werton
ЦФ
6
Diego Damasceno
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
3-2-3-2
31
Рейс
34
Мендес
2
Талиссон
96
Энрике
5
Ирмер
50
Юри
31
16
Жадсон
14
Пирес
7
Капиксаба
10
Чико
3-3-1-1-2
1
Соуза
23
Родиней
15
Бруно
23
Пабло
2
Матеузиньо
5
Пульгар
6
Айртон
35
Гомес
30
Уго
26
Франка
7
Эвертон
31
2
Алвес
2
Алвес
31
23
Родиней
2
Варела
2
Варела
23
Родиней
2
Матеузиньо
38
38
2
Матеузиньо
30
Уго
19
19
30
Уго
Остались в запасе
Жувентуде
Фламенго
1
Pegorari
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
30
Rafinha
ЦП
11
Ruan
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
23
Матеус Кунья
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
99
Werton
ЦФ
6
Diego Damasceno
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Pegorari
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
30
Rafinha
ЦП
11
Ruan
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
99
Werton
ЦФ
6
Diego Damasceno
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Жувентуде - Фламенго
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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