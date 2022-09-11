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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Жувентуде
Палмейрас - Жувентуде: обзор матча 11 сентября 2022
Палмейрас
11.09.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Жувентуде
46'
Рони
67'
М. Серкейра
63'
G. Parede
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Жувентуде
90'
+5
Желтая карточка
В. Габриэль
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Скарпа
89'
Замена
Г. Менино
️️️️
Дуду
89'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
81'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Табата
81'
76'
Замена
В. Габриэль
️️️️
И. Питта
73'
Желтая карточка
Мораес
68'
Замена
Мораес
️️️️
Капиксаба
ГОЛ! 2:1!
М. Серкейра
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
G. Parede
60'
Замена
G. Parede
️️️️
О. Руис
ГОЛ! 1:0!
Рони
Пас отдал
М. Роша
46'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
46'
34'
Желтая карточка
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
10
Табата
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
3
Renato Chaves
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
5
Жеан Ирмер
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Чико
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
10
Табата
92
Дуду
3-1-3-2-1
1
34
Мендес
3
13
Форстер
5
Ирмер
2
Алвес
16
Жадсон
11
Руис
10
Чико
7
Капиксаба
9
Питта
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
10
Скарпа
20
Атуэста
20
Атуэста
10
Скарпа
92
Дуду
25
Менино
25
Менино
92
Дуду
10
Табата
77
Лопес
77
Лопес
10
Табата
7
Капиксаба
20
Мораес
20
Мораес
7
Капиксаба
11
Руис
77
77
11
Руис
9
Питта
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Питта
Остались в запасе
Палмейрас
Жувентуде
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Палмейрас - Жувентуде
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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