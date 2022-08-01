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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Жувентуде
Брагантино - Жувентуде: обзор матча 01 августа 2022
Брагантино
01.08.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
28'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Жувентуде
Замена
К. Ломонако
️️️️
Артур
88'
78'
Замена
E.
️️️️
Б. Назарио
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
75'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Хелиньо
75'
73'
Замена
Мораес
️️️️
Капиксаба
73'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Р. Алвес
Замена
Соррисо
️️️️
Б. Пракседес
65'
Замена
G. Novaes
️️️️
Ж. Уртадо
64'
62'
Замена
Чико
️️️️
Марлон
46'
Замена
A. Leite
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Л. Ортис
45'
+1
32'
Желтая карточка
Б. Назарио
ГОЛ! 1:0!
Хелиньо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
10
Бруно Назарио
ЦП
25
Марлон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
99
Мигел
АП
7
Соррисо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
7
Edinho
ЦП
10
Чико
АП
0
A. Leite
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
99
Витор Леке
ЦФ
4-1-3-3
36
Кандидо
3
Ортис
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
25
Пракседес
37
Артур
1
Клейтон
9
Уртадо
31
4-4-1-1
31
Рейс
96
Энрике
2
Талиссон
2
Матеус
28
Миранда
25
Марлон
16
Жадсон
2
Алвес
10
Назарио
7
Капиксаба
9
Питта
37
Артур
15
Ломонако
15
Ломонако
37
Артур
25
Пракседес
7
Соррисо
7
Соррисо
25
Пракседес
9
Уртадо
39
39
9
Уртадо
11
Хелиньо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
11
Хелиньо
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
7
Капиксаба
20
Мораес
20
Мораес
7
Капиксаба
10
Назарио
7
7
10
Назарио
25
Марлон
10
Чико
10
Чико
25
Марлон
16
Жадсон
0
0
16
Жадсон
2
Алвес
63
Габриэль
63
Габриэль
2
Алвес
Остались в запасе
Брагантино
Жувентуде
13
Рамон
ЛЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
99
Мигел
АП
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
21
Виллиан
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
99
Витор Леке
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
99
Мигел
АП
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Остались в запасе
21
Виллиан
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
99
Витор Леке
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Брагантино - Жувентуде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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