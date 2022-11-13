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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Жувентуде
Сеара - Жувентуде: обзор матча 13 ноября 2022
Сеара
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
4 : 1
Завершен
Жувентуде
23'
Клебер
45+2'
Клебер
70'
Ф. Собрал
88'
Эрик (П)
52'
G. Parede
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Жувентуде
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Эрик
88'
Желтая карточка
Эрик
83'
76'
Желтая карточка
Мораес
75'
Желтая карточка
G. Parede
ГОЛ! 3:1!
Ф. Собрал
70'
66'
Замена
Л. Рамирес
️️️️
Талиссон
Замена
G. Lacerda
️️️️
М. Виктор
60'
Желтая карточка
Клебер
57'
52'
ГОЛ! 2:1!
G. Parede
Пас отдал
Мораес
ГОЛ! 2:0!
Клебер
45'
+2
Желтая карточка
М. Виктор
28'
Желтая карточка
Ричардсон
27'
ГОЛ! 1:0!
Клебер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
26
Ричардсон
ОП
80
Léo Rafael
ЦП
27
Buiu
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
50
Юри
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
31
Dudu
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Сеара
5
Wendell
ЦП
32
Caio Rafael
ЦФ
16
David
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
15
Kelvi
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
3-1-1-5
91
Пачеко
44
Виктор
57
Рикардо
26
Ричардсон
80
33
Эрик
1
9
Клебер
12
88
Собрал
3-1-4-2
1
34
Мендес
2
Талиссон
20
Мораес
50
Юри
31
88
Тота
26
2
Алвес
63
Габриэль
11
44
Виктор
15
15
44
Виктор
2
Талиссон
5
Рамирес
5
Рамирес
2
Талиссон
Остались в запасе
Сеара
Жувентуде
5
Wendell
ЦП
32
Caio Rafael
ЦФ
16
David
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
31
Сезар Рейс
ВР
15
Kelvi
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
5
Wendell
ЦП
32
Caio Rafael
ЦФ
16
David
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
15
Kelvi
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Сеара - Жувентуде
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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