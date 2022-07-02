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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Минейро
Жувентуде - Атлетико Минейро: обзор матча 02 июля 2022
Жувентуде
02.07.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
76'
Мораес
30'
Халк (П)
56'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Атлетико Минейро
90'
+3
Замена
Фабио
️️️️
Халк
Желтая карточка
Юри
84'
80'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
78'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Э. Саша
ГОЛ! 1:2!
Мораес
Пас отдал
E.
76'
Замена
П. Энрике
️️️️
Капиксаба
70'
63'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Калебе
62'
Замена
Рубенс
️️️️
Э. Варгас
Замена
E.
️️️️
О. Руис
58'
Замена
И. Питта
️️️️
Чико
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
Э. Саша
Пас отдал
Э. Варгас
Замена
Мораес
️️️️
В. Матеус
46'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Халк
Желтая карточка
В. Матеус
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
50
Юри
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Чико
АП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
30
Калебе
ЦП
7
Адемир
ПВ
7
Халк
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
20
Мораес
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
37
Дарлан
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
23
Ромуло
ЦП
7
Edinho
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
41
Нето
ОП
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
16
Додо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Рейс
2
Талиссон
13
Форстер
2
Матеус
50
Юри
11
Руис
16
Жадсон
2
Алвес
7
Капиксаба
10
Чико
9
Буэно
4-2-2-2
22
Эверсон
23
Гуга
21
Рабельо
13
Арана
4
Ревер
29
Аллан
30
Калебе
7
Халк
7
Адемир
11
Варгас
8
Саша
2
Матеус
20
Мораес
20
Мораес
2
Матеус
7
Капиксаба
96
Энрике
96
Энрике
7
Капиксаба
11
Руис
7
7
11
Руис
10
Чико
9
Питта
9
Питта
10
Чико
11
Варгас
8
Рубенс
8
Рубенс
11
Варгас
8
Саша
25
Мариано
25
Мариано
8
Саша
30
Калебе
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Калебе
7
Халк
90
Фабио
90
Фабио
7
Халк
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Минейро
37
Дарлан
ОП
21
Виллиан
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
23
Ромуло
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
41
Нето
ОП
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
21
Виллиан
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
23
Ромуло
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
41
Нето
ОП
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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