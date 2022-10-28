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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Жувентуде
Атлетико Минейро - Жувентуде: обзор матча 28 октября 2022
Атлетико Минейро
28.10.2022, пятница, 01:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
12'
Додо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Жувентуде
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Ирмер
Желтая карточка
Х. Алонсо
90'
+2
Замена
Калебе
️️️️
И. Фернандес
87'
85'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
E.
85'
Замена
О. Руис
️️️️
И. Питта
Замена
Отавио
️️️️
Жаир
81'
Желтая карточка
И. Фернандес
76'
72'
Замена
Б. Назарио
️️️️
Чико
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Павон
69'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Кено
69'
Замена
А. Кардек
️️️️
Э. Саша
69'
ГОЛ! 1:0!
Додо
Пас отдал
Жаир
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
16
Додо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
50
Юри
ОП
16
Жадсон
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
11
Ruan
ЦФ
3-3-4
22
Эверсон
6
Алонсо
21
Жемерсон
23
Гуга
8
Жаир
29
Аллан
6
Фернандес
16
Додо
8
Саша
20
Кено
7
Павон
3-1-2-2-2
31
Рейс
96
Энрике
28
Миранда
2
Талиссон
50
Юри
16
Жадсон
2
Алвес
10
Чико
7
Капиксаба
9
Питта
17
8
Жаир
94
Отавио
94
Отавио
8
Жаир
6
Фернандес
30
Калебе
30
Калебе
6
Фернандес
20
Кено
11
Сарачо
11
Сарачо
20
Кено
8
Саша
14
Кардек
14
Кардек
8
Саша
7
Павон
11
Варгас
11
Варгас
7
Павон
9
Питта
11
Руис
11
Руис
9
Питта
17
5
Ирмер
5
Ирмер
17
10
Чико
10
Назарио
10
Назарио
10
Чико
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Жувентуде
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
7
Адемир
ПВ
Главный тренер
Антонио Мохамед
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
7
Адемир
ПВ
Остались в запасе
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Атлетико Минейро - Жувентуде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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