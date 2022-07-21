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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Жувентуде
Фламенго - Жувентуде: обзор матча 21 июля 2022
Фламенго
21.07.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
4 : 0
Завершен
Жувентуде
6'
Педро
13'
Педро
18'
Э. Рибейро
86'
Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Жувентуде
88'
Желтая карточка
E.
Желтая карточка
Т. Майя
88'
ГОЛ! 4:0!
Лазаро
Пас отдал
Эвертон
86'
77'
Замена
G. Parede
️️️️
П. Энрике
Замена
Лазаро
️️️️
Г. Барбоза
77'
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
77'
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Рибейро
76'
68'
Желтая карточка
И. Питта
Желтая карточка
Л. Перейра
48'
46'
Замена
И. Питта
️️️️
Р. Буэно
Замена
Эвертон
️️️️
Педро
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Ж. Гомес
46'
Желтая карточка
Г. Барбоза
38'
37'
Красная карточка
Жадсон
30'
Желтая карточка
Р. Буэно
23'
Замена
E.
️️️️
Марлон
23'
Замена
Капиксаба
️️️️
E.
ГОЛ! 3:0!
Э. Рибейро
Пас отдал
Г. Барбоза
18'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Э. Рибейро
13'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
50
Юри
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Марлон
ЦП
7
Edinho
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
37
Дарлан
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-4-2
23
Сантос
16
Луис
4
Луис
4
Перейра
23
Родиней
10
Рибейро
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Барбоза
9
Педро
4-1-4-1
31
Рейс
96
Энрике
2
Талиссон
13
Форстер
20
Мораес
50
Юри
16
Жадсон
25
Марлон
7
2
Алвес
9
Буэно
9
Барбоза
17
Лазаро
17
Лазаро
9
Барбоза
35
Гомес
11
Витиньо
11
Витиньо
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Педро
10
Рибейро
26
Франка
26
Франка
10
Рибейро
7
7
Капиксаба
7
Капиксаба
7
25
Марлон
17
17
25
Марлон
96
Энрике
77
77
96
Энрике
9
Буэно
9
Питта
9
Питта
9
Буэно
Остались в запасе
Фламенго
Жувентуде
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Daniel Cabral
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
10
Чико
АП
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Daniel Cabral
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
10
Чико
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Фламенго - Жувентуде
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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