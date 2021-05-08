Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэтт Блумфилд - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1984 (42)
#10 | Полузащитник
173 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиком Уондерерс
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Мидлсбро
0 : 3
08.05.2021
Уиком Уондерерс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Суонси
2 : 2
17.04.2021
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Уиком Уондерерс
0 : 3
06.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
02.02.2021
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
7 : 2
30.01.2021
Уиком Уондерерс
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уиком Уондерерс
1 : 3
02.01.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
29.12.2020
Кардифф
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
2 : 1
26.12.2020
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
19.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Борнмут
1 : 0
15.12.2020
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
12.12.2020
Ковентри
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Барнсли
2 : 1
09.12.2020
Уиком Уондерерс
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
2 : 2
05.12.2020
Уиком Уондерерс
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 1
02.12.2020
Сток Сити
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
1 : 1
28.11.2020
Уиком Уондерерс
46' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
07.11.2020
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
04.11.2020
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
31.10.2020
Шеффилд Уэнсдэй
55' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
27.10.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
2 : 1
24.10.2020
Уиком Уондерерс
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
1 : 0
20.10.2020
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
17.10.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
2 : 0
03.10.2020
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиком Уондерерс
0 : 2
26.09.2020
Суонси
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
5 : 0
19.09.2020
Уиком Уондерерс
1' - 63'
Главные новости
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
2
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
1
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
3
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
4
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+