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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Уиком Уондерерс
Ноттингем Форест - Уиком Уондерерс: обзор матча 07 ноября 2020
Ноттингем Форест
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
28'
Л. Тэйлор
74'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Уиком Уондерерс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гриммер
78'
Замена
А. Самуэль
️️️️
А. Мехмети
Замена
Г. Артер
️️️️
М. Анхель Герреро
76'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тэйлор
74'
68'
Желтая карточка
К. Томпсон
Замена
Д. Лолли
️️️️
S. Ameobi
68'
56'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
С. Кашкет
56'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
Д. Уилер
Замена
Р. Йетс
️️️️
С. Соу
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тэйлор
Пас отдал
С. Кристи
28'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
Главный тренер
Гари Уэддок
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Самба
29
Кристи
2
Фигейреду
26
Маккена
4
Рибейру
33
Соу
19
93
Кноккарт
4
Коулбэк
33
Тэйлор
10
Герреро
3-5-2
21
Оллсоп
20
Найт
26
Стюарт
3
Якобсон
2
Гриммер
7
Уилер
6
Томпсон
7
Хорган
44
Оньединма
20
Кашкет
9
Мехмети
10
Герреро
31
Артер
31
Артер
10
Герреро
19
11
Лолли
11
Лолли
19
33
Соу
22
Йетс
22
Йетс
33
Соу
7
Уилер
20
Акинфенва
20
Акинфенва
7
Уилер
9
Мехмети
9
Самуэль
9
Самуэль
9
Мехмети
20
Кашкет
12
МакКлири
12
МакКлири
20
Кашкет
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Уиком Уондерерс
15
Люк Фримен
АП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Ноттингем Форест - Уиком Уондерерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
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