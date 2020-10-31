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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Шеффилд Уэнсдэй
Уиком Уондерерс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 31 октября 2020
Уиком Уондерерс
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
45+2'
Д. Уилер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Р. Оллсоп
90'
+2
77'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Мэрриот
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Акинфенва
72'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Уилер
71'
67'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Й. Пелюпесси
60'
Замена
I. Brown
️️️️
K. Harris
Замена
М. Блумфилд
️️️️
Д. Адениран
55'
49'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Желтая карточка
Д. Якобсон
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилер
Пас отдал
Д. Якобсон
45'
+2
32'
Желтая карточка
К. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
Стюарт
20
Найт
7
Уилер
6
Томпсон
35
Адениран
7
Хорган
2
Гриммер
20
Кашкет
20
Акинфенва
3-5-1-1
33
Уайлдсмит
27
31
13
Патерсон
2
Палмер
10
Виндасс
6
Пелюпесси
10
Беннэн
3
Рич
7
7
Мэрриот
20
Акинфенва
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Акинфенва
35
Адениран
10
Блумфилд
10
Блумфилд
35
Адениран
7
Уилер
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Уилер
7
Мэрриот
29
Роудс
29
Роудс
7
Мэрриот
7
24
24
7
6
Пелюпесси
10
Качунга
10
Качунга
6
Пелюпесси
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Шеффилд Уэнсдэй
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Уиком Уондерерс - Шеффилд Уэнсдэй
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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