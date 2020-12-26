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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уиком Уондерерс
Бристоль Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 26 декабря 2020
Бристоль Сити
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
23'
К. Мартин
87'
Ф. Дьедиу
68'
Г. МакКлири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Уиком Уондерерс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Адениран
89'
Желтая карточка
Д. Якобсон
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
O. Edwards
87'
83'
Замена
Д. Адениран
️️️️
К. Томпсон
Замена
O. Edwards
️️️️
К. О'Доуда
77'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Н. Уэллс
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
Г. МакКлири
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
З. Винер
64'
64'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
К. О'Доуда
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-1-2-3
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
10
32
Хант
19
Бакинсон
6
Надь
47
О'Доуда
18
Мартин
42
Семеньо
21
Уэллс
3-5-1-1
21
Оллсоп
20
Найт
32
Чарльз
3
Якобсон
2
Гриммер
6
Томпсон
7
Хорган
12
МакКлири
44
Оньединма
20
Кашкет
20
Акинфенва
47
О'Доуда
27
27
47
О'Доуда
26
Винер
5
Мариаппа
5
Мариаппа
26
Винер
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Уэллс
6
Томпсон
35
Адениран
35
Адениран
6
Томпсон
44
Оньединма
9
Мехмети
9
Мехмети
44
Оньединма
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уиком Уондерерс
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
7
Дэвид Уилер
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
7
Дэвид Уилер
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Бристоль Сити - Уиком Уондерерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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