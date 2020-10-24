Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Уиком Уондерерс
Норвич Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 24 октября 2020
Норвич Сити
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
3'
Т. Пукки
90+1'
М. Вранчич
12'
С. Кашкет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уиком Уондерерс
Красная карточка
А. Айда
90'
+5
90'
+3
Замена
А. Акинфенва
️️️️
Д. Уилер
ГОЛ! 2:1!
М. Вранчич
90'
+1
Замена
П. Плахета
️️️️
Л. Рупп
85'
84'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
Д. Хорган
69'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
С. Кашкет
Замена
М. Вранчич
️️️️
О. Скипп
68'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Хагилл
58'
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Оньединма
Желтая карточка
Б. Гибсон
15'
12'
ГОЛ! 1:1!
С. Кашкет
Пас отдал
Д. Уилер
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
Главный тренер
Гари Уэддок
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
16
Giles Phillips
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
6
Кинтилья
3
Ааронс
34
Скипп
10
Рупп
10
Кантвелл
9
Хагилл
20
Пукки
10
Буэндия
3-5-2
21
Оллсоп
26
Стюарт
20
Найт
3
Якобсон
2
Гриммер
35
Адениран
6
Томпсон
7
Хорган
7
Уилер
20
Кашкет
44
Оньединма
10
Рупп
77
Плахета
77
Плахета
10
Рупп
34
Скипп
8
Вранчич
8
Вранчич
34
Скипп
9
Хагилл
33
Айда
33
Айда
9
Хагилл
7
Хорган
10
Блумфилд
10
Блумфилд
7
Хорган
7
Уилер
20
Акинфенва
20
Акинфенва
7
Уилер
20
Кашкет
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Кашкет
Остались в запасе
Норвич Сити
Уиком Уондерерс
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Норвич Сити - Уиком Уондерерс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Уиком Уондерерс
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+