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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Уиком Уондерерс
Барнсли - Уиком Уондерерс: обзор матча 09 декабря 2020
Барнсли
09.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
31'
К. Стайлс
61'
К. Вудроу (П)
49'
Д. Якобсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Уиком Уондерерс
85'
Замена
А. Самуэль
️️️️
А. Акинфенва
84'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Хорган
84'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
Д. Уилер
Замена
Р. Палмер
️️️️
А. Моуатт
82'
81'
Желтая карточка
Д. Якобсон
Желтая карточка
К. Стайлс
80'
Желтая карточка
К. Бриттан
77'
75'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
С. Кашкет
73'
Желтая карточка
Д. Гриммер
Желтая карточка
А. Моуатт
73'
Замена
Д. Фризер
️️️️
Л. Томас
66'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Чаплин
64'
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Вудроу
61'
60'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Якобсон
ГОЛ! 1:0!
К. Стайлс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
27
Joshua Parker
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-4-2
1
Уолтон
5
Андерсен
6
Хальме
21
Соллбауэр
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Моуатт
16
Томас
37
Джеймс
8
Чаплин
12
Вудроу
3-1-4-1-1
21
Оллсоп
20
Найт
26
МакКарти
3
Якобсон
15
Гейп
2
Гриммер
12
МакКлири
7
Хорган
7
Уилер
20
Кашкет
20
Акинфенва
16
Томас
28
Фризер
28
Фризер
16
Томас
8
Чаплин
20
Адебойежо
20
Адебойежо
8
Чаплин
20
Моуатт
17
Палмер
17
Палмер
20
Моуатт
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
7
Уилер
10
Блумфилд
10
Блумфилд
7
Уилер
7
Хорган
9
Мехмети
9
Мехмети
7
Хорган
20
Кашкет
44
Оньединма
44
Оньединма
20
Кашкет
20
Акинфенва
9
Самуэль
9
Самуэль
20
Акинфенва
Остались в запасе
Барнсли
Уиком Уондерерс
6
Михал Хелик
ЦЗ
10
Джордж Миллер
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
35
Деннис Адениран
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
6
Михал Хелик
ЦЗ
10
Джордж Миллер
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
35
Деннис Адениран
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Барнсли - Уиком Уондерерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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