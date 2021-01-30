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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Уиком Уондерерс
Брентфорд - Уиком Уондерерс: обзор матча 30 января 2021
Брентфорд
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
7 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
9'
Э. Пайннок
41'
Т. Фосу
50'
Т. Фосу
56'
А. Тони (П)
81'
С. Каньос
86'
А. Тони
89'
Д. Да Силва
14'
У. Икпеазу
43'
А. Мускве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Уиком Уондерерс
ГОЛ! 7:2!
Д. Да Силва
Пас отдал
М. Форсс
89'
87'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 6:2!
А. Тони
Пас отдал
Я. Замбурек
86'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Р. Генри
84'
84'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
К. Томпсон
83'
Замена
А. Самуэль
️️️️
У. Икпеазу
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Фосу
82'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
С. Годдос
82'
ГОЛ! 5:2!
С. Каньос
Пас отдал
Д. Да Силва
81'
76'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Уилер
76'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
А. Мускве
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
61'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Тони
56'
ГОЛ! 3:2!
Т. Фосу
Пас отдал
А. Тони
50'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Уилер
43'
ГОЛ! 2:2!
А. Мускве
Пас отдал
Д. Чарльз
ГОЛ! 2:1!
Т. Фосу
41'
14'
ГОЛ! 1:1!
У. Икпеазу
Пас отдал
Д. Адениран
ГОЛ! 1:0!
Э. Пайннок
Пас отдал
М. Йенсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Ян Замбурек
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
10
Да Силва
8
Йенсен
24
Фосу
7
Годдос
7
Каньос
17
Тони
3-5-2
21
Оллсоп
20
Найт
32
Чарльз
26
МакКарти
44
Оньединма
23
Паттисон
6
Томпсон
7
Уилер
2
Гриммер
9
Икпеазу
15
Мускве
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
24
Фосу
88
Форсс
88
Форсс
24
Фосу
3
Генри
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Генри
7
Годдос
8
Замбурек
8
Замбурек
7
Годдос
44
Оньединма
9
Мехмети
9
Мехмети
44
Оньединма
6
Томпсон
10
Блумфилд
10
Блумфилд
6
Томпсон
15
Мускве
20
Акинфенва
20
Акинфенва
15
Мускве
9
Икпеазу
9
Самуэль
9
Самуэль
9
Икпеазу
7
Уилер
12
МакКлири
12
МакКлири
7
Уилер
Остались в запасе
Брентфорд
Уиком Уондерерс
19
Аарон Прессли
ЦФ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
19
Аарон Прессли
ЦФ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Брентфорд - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
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