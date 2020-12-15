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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Уиком Уондерерс
Борнмут - Уиком Уондерерс: обзор матча 15 декабря 2020
Борнмут
15.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
68'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уиком Уондерерс
Замена
Д. Рико
️️️️
Д. Брукс
82'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Кук
82'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Соланке
81'
80'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Акинфенва
79'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Г. МакКлири
69'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
С. Кашкет
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Брукс
68'
64'
Красная карточка
А. Паттисон
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ф. Биллинг
60'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
55'
44'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Д. Гейп
18'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
23
Алекс Паттисон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
6
Симпсон
15
Смит
27
Кук
6
Келли
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
19
Станислас
7
Брукс
19
Соланке
3-1-4-1-1
21
Оллсоп
20
Найт
26
МакКарти
3
Якобсон
15
Гейп
2
Гриммер
12
МакКлири
7
Уилер
23
Паттисон
20
Кашкет
20
Акинфенва
7
Брукс
15
Рико
15
Рико
7
Брукс
4
Кук
32
Гослинг
32
Гослинг
4
Кук
19
Соланке
7
Кинг
7
Кинг
19
Соланке
8
Биллинг
9
Сарридж
9
Сарридж
8
Биллинг
15
Гейп
22
Фримен
22
Фримен
15
Гейп
20
Кашкет
44
Оньединма
44
Оньединма
20
Кашкет
20
Акинфенва
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Акинфенва
12
МакКлири
7
Хорган
7
Хорган
12
МакКлири
Остались в запасе
Борнмут
Уиком Уондерерс
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
Главный тренер
Джейсон Тинделл
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
Остались в запасе
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Борнмут - Уиком Уондерерс
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
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