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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс
Уиком Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 декабря 2020
Уиком Уондерерс
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
88'
А. Мехмети
29'
Д. МакКарти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
Н. Хямяляйнен
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмети
Пас отдал
Д. Якобсон
88'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
86'
81'
Замена
М. Бонн
️️️️
И. Хаир
76'
Замена
К. Уиллок
️️️️
T. Carroll
Замена
А. Мехмети
️️️️
Н. Фримен
76'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
С. Кашкет
76'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Г. МакКлири
66'
Желтая карточка
Д. Якобсон
51'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
11
Dillon De Silva
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
МакКарти
20
Найт
7
Уилер
22
Фримен
7
Хорган
12
МакКлири
2
Гриммер
20
Кашкет
20
Акинфенва
3-2-4-1
88
Дьенг
34
Кейн
5
Барбе
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
16
Дикки
5
4
Болл
10
Хаир
11
13
Дайкс
20
Кашкет
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Кашкет
22
Фримен
9
Мехмети
9
Мехмети
22
Фримен
12
МакКлири
44
Оньединма
44
Оньединма
12
МакКлири
11
16
Уиллок
16
Уиллок
11
10
Хаир
9
Бонн
9
Бонн
10
Хаир
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Куинз Парк Рейнджерс
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
11
Dillon De Silva
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
11
Dillon De Silva
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Уиком Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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