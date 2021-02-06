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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест
Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест: обзор матча 06 февраля 2021
Уиком Уондерерс
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
7'
Г. Мюррэй
54'
Г. Мюррэй (П)
72'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест
82'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Кафу
76'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
76'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Д. Хорган
76'
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Лолли
71'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Л. Фримен
Замена
К. Томпсон
️️️️
N. Ofoborh
67'
Замена
А. Мехмети
️️️️
М. Блумфилд
62'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Ф. Оньединма
62'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Мюррэй
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Г. Бонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Уиком Уондерерс
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
0
Curtis Anderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Ноттингем Форест
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
2-5-1-2
21
Оллсоп
20
Найт
17
Тафазолли
10
Блумфилд
7
Уилер
7
Хорган
21
Обита
44
Оньединма
2
Гриммер
10
9
Икпеазу
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
29
Кристи
13
Бонг
37
Гарнер
10
Кровинович
88
Кафу
93
Кноккарт
15
Фримен
39
Мюррэй
7
Хорган
9
Самуэль
9
Самуэль
7
Хорган
10
Блумфилд
9
Мехмети
9
Мехмети
10
Блумфилд
10
6
Томпсон
6
Томпсон
10
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
44
Оньединма
12
МакКлири
12
МакКлири
44
Оньединма
15
Фримен
11
Лолли
11
Лолли
15
Фримен
88
Кафу
4
Коулбэк
4
Коулбэк
88
Кафу
39
Мюррэй
33
Тэйлор
33
Тэйлор
39
Мюррэй
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Ноттингем Форест
0
Curtis Anderson
ЦФ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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