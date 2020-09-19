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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уиком Уондерерс
Блэкберн - Уиком Уондерерс: обзор матча 19 сентября 2020
Блэкберн
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
5 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
16'
А. Армстронг (П)
20'
Т. Долан
33'
А. Армстронг
67'
Д. Уильямс
83'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиком Уондерерс
ГОЛ! 5:0!
А. Армстронг
83'
Замена
J. Davenport
️️️️
Л. Холтби
79'
77'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Ф. Оньединма
Замена
H. Chapman
️️️️
Б. Бреретон
68'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Ротуэлл
68'
ГОЛ! 4:0!
Д. Уильямс
67'
63'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Блумфилд
58'
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
С. Кашкет
57'
Красная карточка
Д. Чарльз
34'
Желтая карточка
Э. Стюарт
ГОЛ! 3:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Ротуэлл
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Долан
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Армстронг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
Главный тренер
Гари Уэддок
Блэкберн
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
33
Уильямс
17
Белл
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
7
Ротуэлл
4
Джонсон
22
Бреретон
24
Долан
90
Холтби
10
Армстронг
3-5-2
21
Оллсоп
32
Чарльз
26
Стюарт
3
Якобсон
2
Гриммер
23
Паттисон
10
Блумфилд
7
Хорган
7
Уилер
20
Кашкет
44
Оньединма
90
Холтби
19
19
90
Холтби
7
Ротуэлл
6
Бакли
6
Бакли
7
Ротуэлл
22
Бреретон
20
20
22
Бреретон
10
Блумфилд
9
Икпеазу
9
Икпеазу
10
Блумфилд
44
Оньединма
9
Самуэль
9
Самуэль
44
Оньединма
20
Кашкет
17
Тафазолли
17
Тафазолли
20
Кашкет
Остались в запасе
Блэкберн
Уиком Уондерерс
1
Энди Фишер
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
22
Ник Фримен
ЦП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
22
Ник Фримен
ЦП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Блэкберн - Уиком Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
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