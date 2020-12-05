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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уиком Уондерерс
Престон - Уиком Уондерерс: обзор матча 05 декабря 2020
Престон
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
14'
Т. Баркуйзен
87'
Д. МакКарти (АГ)
48'
Г. МакКлири
76'
С. Кашкет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Уиком Уондерерс
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. МакКарти
87'
86'
Желтая карточка
С. Кашкет
84'
Замена
А. Самуэль
️️️️
А. Акинфенва
83'
Желтая карточка
Д. Гриммер
79'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
Ф. Оньединма
79'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Д. Хорган
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Кашкет
Замена
Д. Стокли
️️️️
Д. Рафферти
73'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
73'
67'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Э. Стюарт
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
61'
48'
ГОЛ! 1:1!
Г. МакКлири
Замена
J. Harrop
️️️️
Б. Пирсон
33'
26'
Желтая карточка
Д. Найт
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
34
Andre Burley
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-4-2
1
Радд
2
Рафферти
20
4
Пирсон
6
Дэвис
29
Баркуйзен
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Брауне
24
Магуайр
7
Синклейр
4-4-1-1
21
Оллсоп
20
Найт
26
Стюарт
26
МакКарти
3
Якобсон
2
Гриммер
7
Хорган
12
МакКлири
44
Оньединма
20
Кашкет
20
Акинфенва
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
4
Пирсон
25
25
4
Пирсон
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
2
Рафферти
9
Стокли
9
Стокли
2
Рафферти
7
Хорган
22
Фримен
22
Фримен
7
Хорган
20
Акинфенва
9
Самуэль
9
Самуэль
20
Акинфенва
26
Стюарт
7
Уилер
7
Уилер
26
Стюарт
44
Оньединма
10
Блумфилд
10
Блумфилд
44
Оньединма
Остались в запасе
Престон
Уиком Уондерерс
8
Том Бейлисс
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
34
Andre Burley
ЦФ
9
Анис Мехмети
АП
27
Joshua Parker
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
Остались в запасе
34
Andre Burley
ЦФ
9
Анис Мехмети
АП
27
Joshua Parker
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Престон - Уиком Уондерерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
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