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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити: обзор матча 02 февраля 2021
Уиком Уондерерс
02.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
Замена
Д. Уилер
️️️️
М. Блумфилд
90'
+1
90'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
И. Санчес
87'
Красная карточка
М. Робертс
Желтая карточка
Д. Гриммер
86'
79'
Желтая карточка
Х. Дин
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Мускве
68'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Уиком Уондерерс
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
0
Curtis Anderson
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
2-5-3
21
Оллсоп
20
Найт
17
Тафазолли
2
Гриммер
10
Блумфилд
6
Томпсон
21
Обита
44
Оньединма
15
Мускве
10
9
Икпеазу
3-3-2-2
13
Этеридж
6
Дин
24
Педерсен
12
Сан Хосе
2
Колен
26
Суньич
4
Робертс
20
Гарднер
10
Санчес
91
Бела
10
Юткевич
15
Мускве
20
Кашкет
20
Кашкет
15
Мускве
10
Блумфилд
7
Уилер
7
Уилер
10
Блумфилд
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
10
Санчес
32
Фрэнд
32
Фрэнд
10
Санчес
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Бирмингем Сити
0
Curtis Anderson
ЦФ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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