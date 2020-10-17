Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Миллуолл
Уиком Уондерерс - Миллуолл: обзор матча 17 октября 2020
Уиком Уондерерс
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Миллуолл
9'
С. Кашкет
48'
Д. Уоллес (П)
63'
Р. Леонард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Миллуолл
90'
+2
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Мэхони
83'
Замена
B. Thompson
️️️️
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
Д. Найт
75'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Ф. Оньединма
66'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
А. Самуэль
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
Р. Леонард
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уоллес
ГОЛ! 1:0!
С. Кашкет
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
20
Найт
26
Стюарт
2
Гриммер
35
Адениран
6
Томпсон
7
Уилер
44
Оньединма
20
Кашкет
9
Самуэль
4-3-3
33
Биалковски
3
Уоллес
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Ромео
18
Вудс
11
Мэхони
17
Уоллес
18
Леонард
9
Брэдшоу
17
9
Самуэль
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Самуэль
44
Оньединма
7
Хорган
7
Хорган
44
Оньединма
11
Мэхони
3
Фергюсон
3
Фергюсон
11
Мэхони
9
Брэдшоу
8
8
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Миллуолл
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Уиком Уондерерс - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
Новости команд
Все
Уиком Уондерерс
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+