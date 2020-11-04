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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уиком Уондерерс
Бирмингем Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 04 ноября 2020
Бирмингем Сити
04.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
40'
М. Робертс
75'
С. Кашкет
90+2'
К. Педерсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Уиком Уондерерс
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Педерсен
Замена
Д. Леко
️️️️
И. Санчес
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Кашкет
Пас отдал
Ф. Оньединма
Желтая карточка
И. Суньич
69'
64'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Адениран
64'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Уилер
Замена
Р. МакГри
️️️️
Г. Гарднер
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Робертс
Пас отдал
Ж. Бела
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-3-2-2
13
Этеридж
2
Колен
24
Педерсен
12
Сан Хосе
6
Дин
26
Суньич
4
Робертс
10
Санчес
20
Гарднер
10
Юткевич
91
Бела
3-5-1-1
21
Оллсоп
26
Стюарт
20
Найт
3
Якобсон
2
Гриммер
6
Томпсон
35
Адениран
7
Хорган
7
Уилер
20
Кашкет
20
Акинфенва
20
Гарднер
8
МакГри
8
МакГри
20
Гарднер
10
Санчес
17
Леко
17
Леко
10
Санчес
35
Адениран
9
Мехмети
9
Мехмети
35
Адениран
7
Уилер
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Уилер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уиком Уондерерс
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Бирмингем Сити - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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