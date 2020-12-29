Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Кардифф
Уиком Уондерерс - Кардифф: обзор матча 29 декабря 2020
Уиком Уондерерс
29.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
33'
Р. Тафазолли
63'
Д. Уилер
90+4'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Кардифф
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Хойлетт
Пас отдал
О. Ожо
90'
Желтая карточка
Л. Бакуна
88'
Желтая карточка
Д. Беннетт
Замена
А. Самуэль
️️️️
А. Мехмети
84'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
Г. МакКлири
84'
Желтая карточка
У. Икпеазу
78'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
78'
72'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
У. Волкс
72'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Харрис
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Хорган
64'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уилер
Пас отдал
Г. МакКлири
63'
Желтая карточка
К. Томпсон
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Тафазолли
Пас отдал
Д. Якобсон
33'
20'
Замена
Ф. Бенкович
️️️️
Ш. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
17
Тафазолли
20
Найт
7
Уилер
6
Томпсон
7
Хорган
12
МакКлири
2
Гриммер
9
Мехмети
9
Икпеазу
3-5-1-1
12
Смитис
35
Нельсон
23
Моррисон
12
Беннетт
9
Харрис
32
Роллс
6
Волкс
10
Бакуна
9
Ожо
10
Уилсон
19
Глатцель
9
Мехмети
9
Самуэль
9
Самуэль
9
Мехмети
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
7
Хорган
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Хорган
12
МакКлири
10
Блумфилд
10
Блумфилд
12
МакКлири
23
Моррисон
32
Бенкович
32
Бенкович
23
Моррисон
6
Волкс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
6
Волкс
9
Харрис
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Харрис
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Кардифф
35
Деннис Адениран
ЦП
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
20
Скотт Кашкет
ПВ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
29
Keenan Patten
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
35
Деннис Адениран
ЦП
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
20
Скотт Кашкет
ПВ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
29
Keenan Patten
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Уиком Уондерерс - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
Новости команд
Все
Уиком Уондерерс
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+