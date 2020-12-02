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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Сток Сити
Уиком Уондерерс - Сток Сити: обзор матча 02 декабря 2020
Уиком Уондерерс
02.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
72'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Сток Сити
90'
+6
Желтая карточка
С. Клукас
90'
+4
Замена
Т. Смит
️️️️
С. Воукс
84'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
80'
Желтая карточка
Д. Честер
Замена
Г. МакКлири
️️️️
М. Блумфилд
75'
73'
Желтая карточка
Д. МакКлин
72'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Якобсон
67'
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Самуэль
63'
62'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Браун
57'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Замена
А. Акинфенва
️️️️
Д. МакКарти
54'
Желтая карточка
А. Самуэль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Ник Фримен
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
34
Andre Burley
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Сток Сити
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
4-5-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
20
Найт
26
МакКарти
26
Стюарт
2
Гриммер
7
Уилер
10
Блумфилд
7
Хорган
44
Оньединма
9
Самуэль
4-3-3
39
Барсик
22
Коллинс
3
Фокс
17
Честер
23
Батт
24
Кузинс
25
Пауэлл
6
Клукас
19
Воукс
23
Кэмбелл
18
Браун
26
МакКарти
20
Акинфенва
20
Акинфенва
26
МакКарти
9
Самуэль
20
Кашкет
20
Кашкет
9
Самуэль
10
Блумфилд
12
МакКлири
12
МакКлири
10
Блумфилд
19
Воукс
2
Смит
2
Смит
19
Воукс
18
Браун
16
МакКлин
16
МакКлин
18
Браун
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Сток Сити
34
Andre Burley
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
7
Тибо Верлинден
ЦП
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
34
Andre Burley
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
7
Тибо Верлинден
ЦП
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уиком Уондерерс - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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