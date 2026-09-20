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Болгария. Первая лига
Команды
Локомотив Пл
Петар Зовко
Статистика
€ 50 тыс
Петар Зовко - статистика
Локомотив Пл
25 марта 2002 (24), Мостар
#40 | Вратарь
192 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев
2 : 0
13.09.2026
Локомотив Пл
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив Пл
1 : 0
06.09.2026
Черно Море
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2025/2026
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, Переходные матчи
Специя
1 : 3
11.06.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
04.06.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1 : 0
17.03.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
2 : 1
10.03.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Специя
0 : 0
05.03.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 2
26.02.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Специя
0 : 2
19.02.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
11.02.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Специя
0 : 3
05.02.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 0
27.01.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Специя
0 : 2
22.01.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 1
15.01.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Специя
0 : 0
08.01.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Специя
2 : 2
04.01.2023
Аталанта
17' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 2
13.11.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1 : 1
08.11.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 1
05.11.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
1 : 2
30.10.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
1 : 0
22.10.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
2 : 2
16.10.2022
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
2 : 0
09.10.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
4 : 0
02.10.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Специя
2 : 1
17.09.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
1 : 0
10.09.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Специя
2 : 2
04.09.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
31.08.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Специя
2 : 2
27.08.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
3 : 0
20.08.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Специя
1 : 0
14.08.2022
Эмполи
Был в запасе
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