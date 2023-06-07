Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фатих Шанлитюрк - статистика

Завершил карьеру
1 января 2003 (23), Адана
#80 | Полузащитник
176 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
57' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Умраниеспор
4 : 1
07.05.2023
Сивасспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Умраниеспор
0 : 2
22.04.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Умраниеспор
2 : 2
02.04.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 2
04.03.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
3 : 2
28.01.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Умраниеспор
2 : 2
03.01.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Анкарагюджю
1 : 2
27.12.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Умраниеспор
1 : 3
23.12.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Бешикташ
5 : 2
30.10.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 1
11.09.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
3 : 3
08.08.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
1
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+