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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Хатайспор
Умраниеспор - Хатайспор: обзор матча 03 января 2023
Умраниеспор
03.01.2023, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Хатайспор
39'
Д. Авуну
67'
У. Найир (П)
24'
А. Эль-Кааби
53'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Хатайспор
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
90'
+8
Желтая карточка
С. Гексу
90'
+7
Желтая карточка
И. Сакей
90'
+4
90'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
С. Гексу
️️️️
Й. Дель Валье
83'
Красная карточка
Аллисон
79'
77'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Йылдырым
77'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
О. Эргюн
71'
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
А. Беттаиб
️️️️
В. Джордже
69'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
О. Гюрбулак
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
У. Найир
67'
65'
Желтая карточка
С. Фалет
53'
ГОЛ! 1:2!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
А. Эль-Кааби
ГОЛ! 1:1!
Д. Авуну
39'
Желтая карточка
О. Гюрбулак
30'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
26
Кан Канак
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Картал Йилмаз
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
8
Мехди Буджемаа
ОП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-5-1-1
1
Киринтили
16
Атасаяр
3
Аллисон
44
Глумач
90
Попов
5
Сакей
29
Авуну
11
Джордже
20
Гюрбулак
28
Дель Валье
14
Найир
2-1-5-2
1
Кардешлер
5
Фалет
22
Враньеш
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
14
Абид
26
Канак
22
Черекчи
20
Рибейру
9
Эль-Кааби
91
Йылдырым
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
8
Йилмаз
20
Гюрбулак
28
Дель Валье
8
Гексу
8
Гексу
28
Дель Валье
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
11
Джордже
21
Беттаиб
21
Беттаиб
11
Джордже
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
4
Эргюн
8
Буджемаа
8
Буджемаа
4
Эргюн
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
Остались в запасе
Умраниеспор
Хатайспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Умраниеспор - Хатайспор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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