Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Лаурсен - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1998 (28)
#11 | Нападающий
183 см
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
29
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 3
15.05.2022
Спарта
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
11.05.2022
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
2 : 0
07.05.2022
Хераклес
1' - 72'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
1 : 1
30.04.2022
Твенте
1' - 72'
41'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 1
24.04.2022
Хераклес
1' - 90'
22'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 4
10.04.2022
Фейеноорд
1' - 75'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
0 : 2
03.04.2022
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
2 : 0
18.03.2022
Хераклес
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
0 : 0
13.03.2022
Витесс
1' - 62'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
3 : 1
06.03.2022
Хераклес
1' - 84'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
2 : 0
26.02.2022
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
19.02.2022
Хераклес
1' - 90'
42'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Хераклес
1 : 0
11.02.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
3 : 0
06.02.2022
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
23.01.2022
Гоу Эхед Иглс
1' - 88'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
0 : 0
15.01.2022
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
22.12.2021
Камбур
1' - 87'
60'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
4 : 2
18.12.2021
Гронинген
1' - 88'
34'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
2 : 1
12.12.2021
Хераклес
1' - 69'
22'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
0 : 1
04.12.2021
Херенвен
1' - 84'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 1
01.12.2021
Хераклес
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 0
28.11.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
3 : 1
20.11.2021
Фортуна
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
1 : 0
05.11.2021
Хераклес
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
0 : 0
30.10.2021
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
1 : 0
23.10.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 2
16.10.2021
Хераклес
79' - 90'
82'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
3 : 2
02.10.2021
Виллем II
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
1 : 0
26.09.2021
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
2 : 1
23.09.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
3 : 2
19.09.2021
АЗ Алкмаар
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 1
29.08.2021
НЕК
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
1 : 1
21.08.2021
Хераклес
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Хераклес
0 : 2
14.08.2021
ПСВ
1' - 46'
Главные новости
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
5
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+