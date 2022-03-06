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    Николай Лаурсен - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Николай
    Фамилия Лаурсен
    Команда Эммен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хераклес 29 4 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -46' Хераклес (Альмело) 1:3 Спарта (Роттердам)
    11.05.2022 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 Хераклес (Альмело)
    07.05.2022 1' -72' Виллем II (Тилбург) 2:0 Хераклес (Альмело)
    30.04.2022 1' -72' Хераклес (Альмело) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    41'
    24.04.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Хераклес (Альмело)
    22'
    10.04.2022 1' -75' Хераклес (Альмело) 1:4 Фейеноорд (Роттердам)
    03.04.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 0:2 Хераклес (Альмело)
    18.03.2022 1' -46' Херенвен (Херенвен) 2:0 Хераклес (Альмело)
    13.03.2022 1' -62' Хераклес (Альмело) 0:0 Витесс (Арнем)
    06.03.2022 1' -84' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Хераклес (Альмело)
    26.02.2022 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:0 Зволле (Зволле)
    19.02.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Хераклес (Альмело)
    42'
    11.02.2022 1' -90' Хераклес (Альмело) 1:0 Утрехт (Утрехт)
    06.02.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 3:0 Хераклес (Альмело)
    23.01.2022 1' -88' Хераклес (Альмело) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.01.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Хераклес (Альмело)
    22.12.2021 1' -87' Хераклес (Альмело) 1:1 Камбур (Лиуварден)
    60'
    18.12.2021 1' -88' Хераклес (Альмело) 4:2 Гронинген (Гронинген)
    34'
    12.12.2021 1' -69' Витесс (Арнем) 2:1 Хераклес (Альмело)
    22'
    04.12.2021 1' -84' Хераклес (Альмело) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    01.12.2021 60' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:1 Хераклес (Альмело)
    28.11.2021 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:0 Хераклес (Альмело)
    20.11.2021 67' -90' Хераклес (Альмело) 3:1 Фортуна (Ситтард)
    05.11.2021 81' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Хераклес (Альмело)
    30.10.2021 Был в запасе Хераклес (Альмело) 0:0 Аякс (Амстердам)
    23.10.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:0 Хераклес (Альмело)
    16.10.2021 79' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:2 Хераклес (Альмело)
    82'
    02.10.2021 78' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Виллем II (Тилбург)
    26.09.2021 Был в запасе Хераклес (Альмело) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    23.09.2021 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 2:1 Хераклес (Альмело)
    19.09.2021 1' -46' Хераклес (Альмело) 3:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    29.08.2021 1' -46' Хераклес (Альмело) 0:1 НЕК (Неймеген)
    21.08.2021 1' -68' Спарта (Роттердам) 1:1 Хераклес (Альмело)
    14.08.2021 1' -46' Хераклес (Альмело) 0:2 ПСВ (Эйндховен)
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