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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Хераклес
Твенте - Хераклес: обзор матча 05 ноября 2021
Твенте
05.11.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хераклес
5'
М. Хилгерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Хераклес
90'
+5
Желтая карточка
Л. де ла Торре
90'
+4
Замена
E. Sierra
️️️️
Д. Куальята
90'
+1
Желтая карточка
Д. Куальята
Замена
Й. Босх
️️️️
Р. Зерруки
84'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Ротс
84'
81'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Д. Бургзорг
81'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
Желтая карточка
Д. Ротс
78'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
66'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
66'
Желтая карточка
М. Садилек
63'
63'
Желтая карточка
К. Сирхейс
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
63'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
М. Влап
61'
31'
Замена
И. Аззауи
️️️️
Н. Бакборд
ГОЛ! 1:0!
М. Хилгерс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
3
Робин Преппер
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
1-3-2-4
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
6
Брама
23
Садилек
14
Влап
18
Лимниос
3
Преппер
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
2-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
27
Фадиджа
2
Бакборд
14
Сирхейс
37
Бургзорг
20
Влут
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
6
Зерруки
5
Босх
5
Босх
6
Зерруки
14
Влап
24
Остерволде
24
Остерволде
14
Влап
11
Ротс
7
Мисиджан
7
Мисиджан
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
2
Бакборд
98
Аззауи
98
Аззауи
2
Бакборд
37
Бургзорг
11
Лаурсен
11
Лаурсен
37
Бургзорг
12
Куальята
16
16
12
Куальята
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
Остались в запасе
Твенте
Хераклес
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Твенте - Хераклес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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