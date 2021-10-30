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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 30 октября 2021
Хераклес
30.10.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
0 : 0
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Аякс
Замена
R. Polley
️️️️
Н. Бакборд
83'
80'
Желтая карточка
С. Аллер
78'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
Замена
И. Аззауи
️️️️
К. Сирхейс
78'
Желтая карточка
Д. Бургзорг
75'
71'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
63'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
М. Ренте
58'
Желтая карточка
Д. Куальята
38'
Желтая карточка
Н. Бакборд
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
2-1-5
28
Бласвих
5
Кнустер
5
Ренте
14
Киомурцоглу
2
Бакборд
14
Сирхейс
37
Бургзорг
20
Влут
17
де ла Торре
4-1-2-2-1
22
Пасвер
6
Мартинес
12
Тимбер
2
Ренш
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
14
Сирхейс
98
Аззауи
98
Аззауи
14
Сирхейс
2
Бакборд
40
40
2
Бакборд
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Хераклес - Аякс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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