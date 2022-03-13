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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Витесс
Хераклес - Витесс: обзор матча 13 марта 2022
Хераклес
13.03.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 0
Завершен
Витесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Витесс
Замена
E. Sierra
️️️️
Л. де ла Торре
90'
+2
Желтая карточка
Д. Куальята
85'
78'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Д. Ороз
75'
Желтая карточка
М. Беро
Желтая карточка
K. Jakobsen
65'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Н. Лаурсен
62'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
62'
61'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Н. Фредериксен
61'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Т. Бейтинк
Замена
L. Schoofs
️️️️
А. Уахим
46'
Замена
S. Armenteros
️️️️
С. Бакиш
46'
46'
Замена
М. Беро
️️️️
А. Грбич
37'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Г. де Регт
20'
Желтая карточка
Т. Домджони
16'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
8
Анас Уахим
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
4-2-1-3
28
Бласвих
12
Куальята
5
Кнустер
5
Ренте
27
Фадиджа
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
7
12
Бакиш
8
Уахим
4-2-1-3
15
Шуберт
37
Хайек
5
Ороз
14
Расмуссен
32
Виттек
8
Домджони
6
Тронстад
11
де Регт
29
Бейтинк
9
Грбич
8
Фредериксен
8
Уахим
15
15
8
Уахим
11
Лаурсен
7
7
11
Лаурсен
7
7
Ханссон
7
Ханссон
7
12
Бакиш
9
9
12
Бакиш
17
де ла Торре
16
16
17
де ла Торре
11
де Регт
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
11
де Регт
9
Грбич
22
Беро
22
Беро
9
Грбич
5
Ороз
23
Хейсман
23
Хейсман
5
Ороз
8
Фредериксен
34
Гбоу
34
Гбоу
8
Фредериксен
29
Бейтинк
17
Опенда
17
Опенда
29
Бейтинк
Остались в запасе
Хераклес
Витесс
1
Koen Bucker
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Хераклес - Витесс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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