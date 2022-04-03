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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Хераклес
Фортуна - Хераклес: обзор матча 03 апреля 2022
Фортуна
03.04.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 2
Завершен
Хераклес
58'
Д. Куальята
66'
С. Бакиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Хераклес
77'
Замена
А. Шоке
️️️️
А. Уахим
77'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Э. Ханссон
Замена
А. Самарис
️️️️
B. Rienstra
75'
Замена
Д. Ботака
️️️️
М. Тирпа
75'
66'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакиш
Пас отдал
Э. Ханссон
Замена
Т. Нослин
️️️️
З. Флемминг
65'
Замена
П. Глэдон
️️️️
C. Benschop
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Куальята
Пас отдал
Э. Ханссон
Желтая карточка
Д. Кокс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ПВ
1
Яник ван Ош
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
14
Тижани Нослин
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Хераклес
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
3-2-2-2-2
22
Сиовас
25
Тирпа
38
27
Кокс
4
Анга
6
Дуарте
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
35
1
ван Ош
4-1-1-4
1
27
Фадиджа
4
Хогма
15
12
Куальята
17
де ла Торре
11
Лаурсен
12
Бакиш
7
Ханссон
8
Уахим
4
Сонненберг
38
22
Самарис
22
Самарис
38
9
Флемминг
14
Нослин
14
Нослин
9
Флемминг
25
Тирпа
17
Ботака
17
Ботака
25
Тирпа
35
19
Глэдон
19
Глэдон
35
7
Ханссон
7
7
7
Ханссон
8
Уахим
17
Шоке
17
Шоке
8
Уахим
Остались в запасе
Фортуна
Хераклес
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Остались в запасе
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Фортуна - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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