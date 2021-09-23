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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Хераклес
Камбур - Хераклес: обзор матча 23 сентября 2021
Камбур
23.09.2021, четверг, 19:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хераклес
25'
М. Брей
47'
М. Худемакерс
90'
С. Бакиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Хераклес
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Бакиш
Замена
Т. Киш
️️️️
М. Брей
86'
Замена
J. ter Heide
️️️️
Д. Шмидт
78'
76'
Замена
M. Leš
️️️️
М. Ренте
69'
Замена
M. Amissi
️️️️
Д. Бургзорг
69'
Замена
И. Аззауи
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
63'
60'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
ГОЛ! 2:0!
М. Худемакерс
Пас отдал
Т. Бур
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Брей
Пас отдал
Д. Якобс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
3-5-2
1
Стевенс
5
Шмидт
3
МакИнтош
24
Бангура
4
Худемакерс
14
Брей
23
Якобс
10
Маулун
22
ван дер Мер
19
Бур
47
Каллон
3-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
17
де ла Торре
14
Сирхейс
37
Бургзорг
20
Влут
7
5
Шмидт
2
2
5
Шмидт
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
14
Брей
7
Киш
7
Киш
14
Брей
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
5
Ренте
5
5
5
Ренте
37
Бургзорг
10
10
37
Бургзорг
Остались в запасе
Камбур
Хераклес
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Камбур - Хераклес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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