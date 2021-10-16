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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Хераклес
Гоу Эхед Иглс - Хераклес: обзор матча 16 октября 2021
Гоу Эхед Иглс
16.10.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
4 : 2
Завершен
Хераклес
29'
Л. Броуверс
58'
М. Кнустер (АГ)
62'
Л. Броуверс
90+9'
М. Дейл
43'
Р. Влут
64'
М. Ренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Хераклес
ГОЛ! 4:2!
М. Дейл
Пас отдал
О. Хайль
90'
+9
90'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
Д. Бургзорг
Замена
М. Дейл
️️️️
Р. Оратмангоен
89'
88'
Замена
M. Amissi
️️️️
М. Кнустер
Красная карточка
И. Лидберг
86'
Желтая карточка
О. Хайль
83'
82'
Желтая карточка
Н. Лаурсен
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Кардона
81'
Замена
О. Хайль
️️️️
И. Кордоба
81'
80'
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Schoofs
79'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
Красная карточка
Я. Ботос
70'
68'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
64'
ГОЛ! 3:2!
М. Ренте
ГОЛ! 3:1!
Л. Броуверс
Пас отдал
И. Кордоба
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Кнустер
58'
53'
Желтая карточка
B. BasaÃ§ikoglu
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Влут
ГОЛ! 1:0!
Л. Броуверс
Пас отдал
Ф. Ромменс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
2-5-2-1
1
Хан
4
Крамер
5
Куйперс
21
Идзес
88
Ромменс
20
Броуверс
90
Ботос
2
Лукассен
14
Кордоба
11
Оратмангоен
22
Кардона
3-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
14
Киомурцоглу
27
Фадиджа
37
Бургзорг
20
Влут
7
12
Куальята
11
Оратмангоен
20
Дейл
20
Дейл
11
Оратмангоен
14
Кордоба
19
Хайль
19
Хайль
14
Кордоба
22
Кардона
3
Лидберг
3
Лидберг
22
Кардона
7
11
Лаурсен
11
Лаурсен
7
5
Кнустер
10
10
5
Кнустер
37
Бургзорг
4
Сонненберг
4
Сонненберг
37
Бургзорг
15
12
Бакиш
12
Бакиш
15
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Хераклес
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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