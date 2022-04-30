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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Твенте
Хераклес - Твенте: обзор матча 30 апреля 2022
Хераклес
30.04.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
36'
Н. Фадиджа
45+3'
Г. Смал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Твенте
90'
+5
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
Л. де ла Торре
78'
Замена
М. Кнустер
️️️️
Д. Куальята
78'
77'
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Влап
77'
Замена
G. Troupee
️️️️
Д. Бренет
74'
Желтая карточка
Д. Бренет
Замена
S. Armenteros
️️️️
С. Бакиш
72'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Э. Ханссон
72'
Замена
R. Jalving
️️️️
Н. Лаурсен
72'
46'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Х. Плегесуэло
46'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Г. Смал
Желтая карточка
Н. Фадиджа
45'
+2
Желтая карточка
Н. Лаурсен
41'
40'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
ГОЛ! 1:0!
Н. Фадиджа
Пас отдал
Э. Ханссон
36'
Красная карточка
А. Уахим
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
21
Sam Karssies
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
3-2-1-1-3
1
15
5
Ренте
4
Хогма
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
11
Лаурсен
7
Ханссон
8
Уахим
12
Бакиш
3-2-2-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
6
Зерруки
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
7
Мисиджан
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
12
Куальята
5
Кнустер
5
Кнустер
12
Куальята
17
де ла Торре
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
17
де ла Торре
7
Ханссон
7
7
7
Ханссон
12
Бакиш
9
9
12
Бакиш
11
Лаурсен
28
28
11
Лаурсен
30
Бренет
20
20
30
Бренет
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
14
Влап
9
Угальде
9
Угальде
14
Влап
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
Остались в запасе
Хераклес
Твенте
16
Timo Jansink
ВР
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Жеффри де Ланж
ВР
21
Sam Karssies
ВР
5
Йессе Босх
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
21
Sam Karssies
ВР
5
Йессе Босх
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Хераклес - Твенте
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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