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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Спарта
Хераклес - Спарта: обзор матча 15 мая 2022
Хераклес
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
84'
С. Бакиш
45+1'
А. Верскуерен
69'
Л. Ти
79'
М. Энгельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Спарта
ГОЛ! 1:3!
С. Бакиш
Пас отдал
Л. де ла Торре
84'
79'
ГОЛ! 0:3!
М. Энгельс
79'
Замена
М. Хейлен
️️️️
А. Верскуерен
79'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Ю. Намли
Замена
Д. Хогма
️️️️
М. Ренте
77'
69'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ти
Пас отдал
Ю. Намли
61'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
С. Мейнанс
Замена
S. Armenteros
️️️️
Э. Ханссон
61'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Н. Лаурсен
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
Ю. Намли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Анас Уахим
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
5
Ренте
5
Кнустер
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
7
Ханссон
8
Уахим
11
Лаурсен
12
Бакиш
3-1-4-1-1
40
Окойе
2
Абелс
14
Мейерс
3
Вриндс
67
де Кампс
21
Мейнанс
24
Верскуерен
7
Намли
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Ти
5
Ренте
4
Хогма
4
Хогма
5
Ренте
7
Ханссон
9
9
7
Ханссон
11
Лаурсен
7
7
11
Лаурсен
21
Мейнанс
4
4
21
Мейнанс
24
Верскуерен
13
Хейлен
13
Хейлен
24
Верскуерен
7
Намли
8
Энгельс
8
Энгельс
7
Намли
Остались в запасе
Хераклес
Спарта
16
Timo Jansink
ВР
32
Сэм Схеперман
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
32
Сэм Схеперман
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Хераклес - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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