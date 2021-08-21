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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Хераклес
Спарта - Хераклес: обзор матча 21 августа 2021
Спарта
21.08.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хераклес
39'
Б. Вриндс
77'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Хераклес
90'
+5
Желтая карточка
Н. Фадиджа
87'
Замена
M. Amissi
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
B. Smeets
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Д. Куальята
Замена
М. Энгельс
️️️️
В. ван Крой
70'
Замена
Л. Янс
️️️️
С. Мейнанс
70'
68'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
С. Бакиш
68'
Замена
И. Аззауи
️️️️
Н. Лаурсен
Желтая карточка
В. ван Крой
52'
ГОЛ! 1:0!
Б. Вриндс
39'
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Ауассар
28'
21'
Желтая карточка
Р. Влут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
15
Jafar Bynoe
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
98
Исмаил Аззауи
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
3-2-5
2
Абелс
3
Вриндс
18
Пинту
6
Ауассар
10
13
Хейлен
32
ван Крой
21
Мейнанс
6
Дуарте
40
Окойе
2-1-1-5
1
15
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
12
Куальята
20
Влут
7
12
Бакиш
17
де ла Торре
10
4
4
10
21
Мейнанс
21
Янс
21
Янс
21
Мейнанс
32
ван Крой
8
Энгельс
8
Энгельс
32
ван Крой
6
Ауассар
22
Эмега
22
Эмега
6
Ауассар
11
Лаурсен
98
Аззауи
98
Аззауи
11
Лаурсен
7
10
10
7
12
Бакиш
37
Бургзорг
37
Бургзорг
12
Бакиш
Остались в запасе
Спарта
Хераклес
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
15
Jafar Bynoe
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
15
Jafar Bynoe
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Спарта - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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